Instagram faz mega atualização e surpreende usuários

O Instagram faz mega atualização nesta semana. E sem dúvida, a novidade surpreendeu os usuários da rede social.

Todos foram pegos de surpresa, já que foi uma mudança bem radical. A rede de fotos passa a mostrar feed na horizontal. Confira como:

O novo design leva características do ‘Stories’ aos posts comuns. Ao invés de rolar para baixo, os usuários agora passam para o lado.

Segundo o portal WABetaInfo, a nova interface é válida para os sistemas operacionais iOS e Android.

New Instagram UI to view posts on your feed: presenting "Cards", for iOS and Android!

In this new UI, the Profile and Direct tabs will be inverted!

The new changes will be available in future. pic.twitter.com/RVDNuuLvTk

— WABetaInfo (@WABetaInfo) December 3, 2018