Previsões para a vida amorosa e sexual de todos os signos neste fim de semana

O último final de semana de dezembro está chegando e pode surpreender! Confira as previsões para a vida amorosa e sexual de todos os signos do zodíaco:

Áries

Final de semana para viver momentos inesquecíveis, repletos de flertes, romances e diversão. A sensualidade e mistério ficarão ainda mais evidentes na sua personalidade e isso pode trazer sorte para conquistar alguém especial. No domingo, sua libido tende a aumentar e será difícil ignorar suas vontades.

Touro

Você pode permanecer mais focado no trabalho até domingo – dia em que as coisas começam a mudar e podem voltar a ficarem interessantes para assuntos do coração. Na noite do dia 31 sua energia será potenciada e você pode brilhar nos ambientes que em que esteja. Seu carisma irá aumentar e as chances de passar momentos emocionantes a dois.

Gêmeos

Você entrará em ritmo de diversão e vai querer socializar – o que pode chamar a atenção e atrair pessoas especiais. Aproveite seu poder de convencer e conquistar por meio das palavras até o domingo, pois depois tudo ficará menos leve e algumas responsabilidades podem chamá-lo.

Câncer

Você pode se sentir um pouco introvertido, mas ainda assim o romance e o sexo serão seus desejos para este final de semana. A libido também aumentará e com o estado de animo mais sexy e divertido, será possível conquistar aquela pessoa que você deseja. Seu melhor dia será justamente no dia 31 e você deve aproveitar.

Leão

Seu final de semana começará agitado, mas você inda pode se dedicar à vida amorosa e sexual. Aproveite sua sexta e sábado, pois o domingo tende a ser mais tranquilo e a vontade de ficar em casa pode te vencer. No dia 31 sua energia será recarregada e vontade de se destacar e se divertir será propícia para conhecer gente nova.

Virgem

Sua energia como casal está intensificada, para bem ou para mal. Você quer conhecer ou ter uma maior conexão com alguém. Seu romantismo e sensualidade ficam em alta e na sexta-feira um encontro pode terminar em algo mais. Nos outros dias sua energia ficará ainda mais intensa.

Libra

Você se sentirá ainda mais romântico e divertido, por isso será fácil conhecer gente nova e socializar. No domingo, seu desejo tende a aumentar e as coisas irão se potenciar ainda mais no dia 31, quando sua vitalidade e a energia de tensão sexual com outra pessoa podem ficar realmente altas.

Escorpião

O final de semana começará lento e você pode preferir ficar sozinho. No entanto, o domingo recarregará suas energias e você se sentirá renovado para se divertir. Seu carisma irá aumentar na véspera de ano novo e sua libido irá aumentar bastante.

Sagitário

Você terá vontade de estar com quem ama. Seu fim de semana começará com uma sexta-feira divertida e ideal para os solteiros encontrarem alguém interessante. No domingo, as coisas podem ficar meio confusas. Tudo melhora na véspera de ano novo e sua confiança e desejo sexual estarão nas alturas.

Capricórnio

Sexta-feira de romantismo, mas também ansiedade – o que pode até fazer os capricornianos tomarem iniciativas. Serão dias com vontade de se divertir; momentos emocionantes e boas histórias podem nascer nesse período. No primeiro dia de 2019 sua libido pode aumentar consideravelmente.

Aquário

O fim de semana começará otimista e você estará muito atrativo. A confiança também se fará mais presente e qualquer iniciativa pode terminar muito bem. Na noite de ano novo sua comunicação estará em alta e a energia física também – um cenário perfeito para se conectar de maneira mais profunda com alguém.

Peixes

O sim de semana começa com desejo de intimidade e humor leve, o que pode deixar a vida do casal mais prazerosa. No domingo a sensualidade aumenta tanto, que preocupações são deixadas de lado e dão lugar à libido e emoções cheias de motivação. Essa energia permanecerá até o ano novo.