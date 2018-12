Honor anuncia oficialmente o View 20 com câmera de 48 megapixels

O View 20 é o novíssimo aparelho da Honor. O celular, com câmera de 48 megapixels, será lançado oficialmente em 22 de janeiro.

O smartphone chinês tem um ecrã LCD IPS de 6,4 polegadas e suporta resolução Full HD+ de 2310 x 1080 pixels.

O View 20 tem câmera traseira dupla (48 MP). A frontal, que fica dentro de um ‘buraco’ na tela, é de 25 megapixels.

#HONORView20 inspires you not just by its amazing #AllViewDisplay, but also by its Phantom Blue and Phantom Red shiny curves. Join those who can #SeeTheUnseen on 22 Jan in Paris. https://t.co/rP7l0AQ9Tu pic.twitter.com/h63KmESdot

— Honor Smartphone (@Honorglobal) December 27, 2018