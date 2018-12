Confira 20 vegetais com caloria zero ou negativa para adicionar na alimentação

Esses vegetais têm algumas características em comum: são ricos em fibras, mais de 90% de água e uma quantidade irrisória de calorias. Apesar de serem essenciais em uma dieta saudável e balanceada, eles não devem ser consumidos sem serem acompanhados por uma alimentação balanceada.

Caloria zero ou negativa diz respeito a alimentos que precisam de mais energia para ser digeridos do que eles próprios aportam.

Segundo a nutricionista espanhola Sara Martínez do site Alimmenta.com, isso ocorre por causa do ETA (efeito térmico dos alimentos). “Refere-se ao aumento do gasto energético associado ao consumo, digestão e absorção dos alimentos”, explica.

É importante consultar um profissional para seguir uma dieta equilibrada e, dessa forma, beneficiar-se dos alimentos listados abaixo.

Aspargo

Cru: 20 calorias

Cozido: 22

Nabo

Cru: 28 calorias

Cozido: 22

Rabanete

14 calorias

Brócolis

Cozido ou cru: 25 calorias

Beterraba

Crua: 49

Cozida: 32

Broto de alfafa

29 calorias

Acelga

Cozida: 20

Crua: 21

Agrião

Cozido: 23

Cru: 17

Repolho

Branco

Cru: 24

Cozido: 22

Roxo

Cru: 31

Cozido: 29

Berinjela

Crua: 20

Cozida: 19

Espinafre

Cru: 16

Cozido: 67

Abobrinha

Crua: 19

Cozida: 20

Pepino

Cru: 10 calorias

Alface

Americana: 9

Crespa: 11

Lisa: 14

Alfavaca ou Manjericão-de-folha-larga

Crua: 29 calorias

Chicória

Crua: 14

Couve-flor

Crua: 23

Cozida: 19

Salsão ou Aipo

Cru: 19 calorias

Vagem

Cozida ou crua: 25 calorias

