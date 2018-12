Tecnologia: Atualização do Android Pie começa a ser liberada para aparelhos Samsung

A atualização oficial do Android Pie já foi lançada para a família Galaxy S9 em alguns países, de acordo com informações do portal 9to5google.

Essa atualização oficial não é tão diferente da versão beta, trazendo consigo várias mudanças do Google, como o Adaptive Battery.

Segundo o site, o mais importante, no entanto, é trazer a linguagem de design One UI da Samsung. Até agora, o lançamento está restrito a apenas algumas regiões: O Brasil não está na lista e deve seguir o prazo normal.

Outros aparelhos da marca sul-coreana também receberam a atualização. A lista completa com modelos e datas foi divulgada pelo site AllAboutSamsung. Confira:

Janeiro de 2019

Galaxy S9

Galaxy S9+

Fevereiro de 2019

Galaxy Note 9

Março de 2019

Galaxy S8

Galaxy S8+

Galaxy Note 8

Abril de 2019

Galaxy A8

Galaxy A8+

Galaxy A7 (2018)

Galaxy A9 (2018)

Maio de 2019

Galaxy J4

Galaxy J4+

Galaxy J6+

Galaxy J6

Galaxy A8 Star

Julho de 2019

Galaxy J7 (2017)

Agosto de 2019

Galaxy J7 Duo

Setembro de 2019

Galaxy Xcover 4

Galaxy J3 (2017)

Galaxy Tab S3 9,7

Outubro de 2019

Galaxy Tab A (2017)

Galaxy Tab Active 2

Galaxy Tab A 10,5

Para verificar se há uma atualização no seu dispositivo, vá para Configurações> Atualização de software> Baixar atualizações manualmente.

