Saia da mesmice! Confira presentes para inovar neste Natal

Natal é época de estar junto da família, trocar afetos e agradecer por mais um ano que passou. Na hora da troca de presentes, que tal surpreender aquele parente com um presente diferentão?

Veja a lista de opções em São Paulo que o Metro Jornal separou:

Pura adrenalina!

iFLY Brasil: Av. das Nações Unidas, 6873 – Pinheiros, SP / Divulgação

Essa é para quem curte fortes emoções! Para quem não imagina como deve ser a experiência de um simulador de voo indoor, imagine a sensação de saltar de paraquedas sem ter que pular de um avião. A iFLY preparou uma promoção especial para os próximos meses: comprando um pacote de voos para iniciantes, você ganha um desconto de 50% para voltar em janeiro.

Após aula-treino com os instrutores, todos são equipados com capacete, macacão, óculos, entre outros itens que garantem um voo seguro e sem preocupações.

Mais informações pelo telefone: (11) 3197-2220

Pula-pula para os crescidinhos

Altitude Park: Av. Dr. Eduardo Cotching, 410/450, Tatuapé, SP / Divulgação

Diversão garantida para toda a família, o Altitude Park vai resgatar a criança que existe em você. O maior parque de trampolins do país modalidades diferentes aos participantes, como camas elásticas, piscinas com espumas, escalada, salão de jogos e muito mais.

Crianças a partir de 3 anos tem entrada permitida, desde que acompanhadas por pai ou responsável e somente na área Kids. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site wwww.altitudepark.com.br e valem por uma hora. Lembrando que é obrigatório o uso de meias antiderrapantes.

Você consegue?

Escape 60: Unidades e endereços disponíveis no site www.escape60.com.br / Divulgação

Essa atração vai testar sua inteligência e habilidade de resolver enigmas. No Escape 60, você e um grupo de pessoas são trancados em uma sala e têm uma hora para decifrar códigos, achar itens escondidos, desvendar o mistério e encontrar a saída.

Crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas por um adulto. Os grupos são formados por 2 a 16 participantes, dependendo da sala escolhida.

Algumas unidades do Escape 60 estão com promoção até o dia 30 de dezembro. Acesse www.escape60.com.br e encontre a mais próxima de você. Apresentando o cupom disponível no site, o ingresso sai R$ 59,90 por pessoa.