Horóscopo semanal: Previsões para cada signo do zodíaco na última semana de dezembro

A última semana de dezembro chegou, mas ainda pode surpreender! Confira as previsões para todos os signos do zodíaco:

Áries

Semana para entender que paz e amor devem entrar na sua vida. Não se sabote, você é complicado em questões de amor, mas relaxe e aproveite esse momento. Você compra um presente de última hora para um membro da família.

Amigos estrangeiros visitam você. Não se sinta mal se alguém especial não lhe der um presente, nem todos nós somos atentos com este tipo de detalhe.

Você terá sorte no dia 24 de dezembro com os números 22, 31 e 80; Inclua seu dia de nascimento para personalizar sua sorte. Você vai se apaixonará por alguém do signo de Capricórnio ou Virgem que será seu parceiro ideal.

Touro

No trabalho, as coisas podem ficar agitadas. Lembre-se que você também precisa descansar, para que nestes dias de Natal possa aproveitar momentos com a sua família e esquecer um pouco do estresse.

24 de dezembro é dia de perdoar e estar em paz conosco, então se você tem um rancor, tente esquecer e aproveite o jantar de Natal com seus entes queridos. Seus números da sorte são 32, 44 e 51. Use perfume para atrair boa sorte. Cuide de problemas com álcool e tente se controlar. Economize energia para a festa de Ano Novo.

Gêmeos

A nostalgia chega e você se lembra de alguém muito querido que não está mais do seu lado. Considere que uma pessoa morre quando a esquecemos e, contanto que você a tenha em sua memória e coração, ela estará com você.

Cuide de problemas de gastrite. Em questões de presentes, eles vão te dar uma surpresa inesperada que vai fazer você se sentir melhor. Pode haver um problema familiar ou uma ação judicial. Tente intervir se achar necessário.

Você dará um presente ao seu parceiro ou pode decidir dar um novo passo no relacionamento. Seus números da sorte são 33, 51 e 80. Cuidado com acidentes domésticos.

Câncer

Estes dias serão muito especiais e você sentirá que finalmente encontrou a pessoa certa. Serão dias de felicidade e de grande convivência. Você receberá um presente surpresa de alguém.

Cuidado com os comentários entre família, pois é melhor não fazer parte dessas conversas. Você faz preparativos com os seus amigos e tudo sairá bem.

Cuidado com roubo ou perda e tente ser mais cauteloso nas ruas. Você terá sorte com os números 11, 70 e 98; adicione seu dia de nascimento para personalizar sua sorte.

Se você não pode estar com sua família neste Natal, não fique triste e pense que seu espírito estará com eles. Tente se sentir em paz.

Leão

Você estará com alguém muito especial; seu signo é muito carinhoso e sempre precisa de um parceiro para se sentir bem, mas não é bom brincar com os sentimentos dos outros.

Você terá uma reunião de última hora no seu trabalho. Um amor do passado pode procurá-lo para pedir perdão e aceitar esse pedido de desculpas irá curar seu coração.

Cuidado com vícios ou álcool e tente se controlar para não perder a razão. Você terá sorte com os números 18, 42 e 65. Dia 24 será positivo e tudo deve correr bem. Aproveite as férias.

Virgem

É o momento ideal para ser muito feliz. Seu signo sempre procura um motivo para reunir a família e esta ocasião é muito especial para você.

Cuidado com dor nas costas ou uma possível queda. Este é o momento ideal para propor àquela pessoa que você ama um novo passo no relacionamento. Alguém o convidará para uma viagem.

Não beba muito álcool para evitar problemas. Você recebe um presente que não esperava. Seus números da sorte são 00, 19 e 52; adicione o dia do seu nascimento para personalizar a sua sorte.

Libra

Lembre-se que você é o melhor anfitrião nesta temporada, então é hora de fazer convites e não ficar inseguro com os preparativos. Tente gastar apenas o necessário e não cair em problemas financeiros.

Você irá gostar muito e receber um presente de um amor. Cuidado com resfriados e tente não beber demais. Você é o mais carismático do zodíaco e é por isso que há sempre pessoas ao seu lado.

Nesta segunda-feira, 24 de dezembro, acenda uma vela branca para pessoas que não estão mais com você e peça paz em seu coração. Seus números da sorte são 18, 52 e 67.

Escorpião

Você terá muitas surpresas agradáveis e receberá notícias de alguém muito especial na sua vida. Lembre-se que fazer o bem nestes dias faz com que a sua energia se expanda fortemente.

Cuidado com gastos excessivos e tente não comprar o que você não precisa. Você receberá visitas para fazer viagens ou visitar parentes.

Não se sinta mais triste se alguém não lhe deu o que você queria, lembre-se que o mais importante é aumentar os bons sentimentos e aprofundar os laços. Seus números da sorte são 41, 67 e 90.

Sagitário

Esta semana você terá muito trabalho atrasado e precisará se colocar em ordem. Concentre-se para terminar em breve.

Convidam você para uma reunião entra amigos e você se divertirá muito. Você pensa em começar um negócio; lembre-se que seu signo em 2019 terá sorte e será muito bem sucedido, não hesite em fazê-lo.

Tente ser o mais saudável possível nestas festas e se controlar. Você recebe dinheiro extra que você não esperava. Seus números da sorte são 13, 20 e 62; adicione seu dia de nascimento para personalizar sua sorte.

Capricórnio

É preciso cuidar melhor do seu dinheiro. Cuidado com problemas de garganta ou infecção e tente ir ao médico. Você recebe um dinheiro inesperado ou um presente de que gostará muito.

Tenha paciência com o seu parceiro. Lembre-se que nestes dias todos podem ficar mais sentimentais, por isso tente entender e ficar em paz.

Um amor do passado tentará voltar. Feche esse círculo para começar de novo sem sentimentos contraditórios. Você terá sorte com os números 18, 42 e 50. Controle seu consumo de álcool para que você não tenha problemas e arrependimentos.

Aquário

Semana para analisar o que você deve fazer e estar em paz com todos ao seu redor. Deixe de lado os ressentimentos! Lembre-se de que seu signo guarda muitos sentimentos e até rancores, mas estamos nos dias de perdão, então tente relaxar.

Você reúne seus amigos e familiares. Tente não beber tanto álcool. Um amor o procura para dar um presente que você não esperava. Você terá sorte com os números 14, 32 e 55. Em 25 de dezembro você recebe uma surpresa que não esperava e que irá lhe agradar.

Peixes

Você estará mais relaxado e feliz com sua família. Evite comentar sobre um possível divórcio ou brigas familiares; deixe para outro momento e evite confrontos por problemas de outras pessoas.

Um presente que você não esperava chegará. Tenha cuidados com problemas ocasionados pelo cigarro.

O amor é o seu ponto fraco e o seu parceiro é a pessoa ideal, por isso não dê tanta importância aos problemas e passe um Natal cheio de felicidade. Seus números da sorte são 17, 42 e 66. Este é o momento perfeito para renovar ambientes e aparência.