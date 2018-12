Como cada signo do zodíaco deve superar uma desilusão amorosa

Curar um coração partido e superar aquele fora que todos nós levamos algumas vezes na vida nem sempre é tão simples assim.

Veja a dica para cada signo conseguir superar uma desilusão amorosa:

Áries

Alguém quebrou seu coração, mas isso não deve fazer você calejar e se afastar do mundo. Quando seus amigos te convidarem pra sair, diga sim sempre que puder e se não puder faça aquele esforço. Saia da cama e faça as coisas que fazem o seu coração se sentir bem. Não deixe a angústia te desanimar.

Touro

Este é o momento de fazer as coisas que você quer fazer. Você sentiu vontade de comer em um restaurante que você sabe que vai te deixar apertado, mas você ama a comida de lá? Assuma o risco e coma com prazer. Mime-se, compre o que quer e seja gentil com você. Talvez essa sensação de coração quebrado não desapareça imediatamente, mas isso tornará a dor mais suportável.

Gêmeos

Não deixe que a energia ruim se acumule e faça você querer explodir. Saia para correr, praticar um esporte ou andar de bicicleta. Será muito mais saudável do que ficar com raiva de você mesmo, isso só fará com que você sinta seu intestino entrar em colapso.

Câncer

Ok, seu coração está partido, mas se isolar não ajuda. Sua família e amigos estarão lá para você, mas somente se você se permitir ser ajudado por eles. Não duvide daqueles que o amam e apoiam. Aceite uma mão ou ouvido amigável e você verá como vai se sentir melhor.

Leão

Concentre-se em seus objetivos. A angústia não deve pausar seus sonhos. Não espere que a dor passe, comece agora a planejar e executar. Fazer o que você ama te ajudará a se sentir melhor.

Virgem

Vá para aquele lugar onde você se sente em paz. Sua mente está dando voltas e isso só faz você pensar sobre o que te machucou tanto. É preciso se afastar dos lugares que lembram os maus momentos e não há nada melhor do que ir onde você pode respirar, sem nada ou qualquer pessoa incomodando você.

Libra

Aprenda a estar bem por conta própria. Pare de olhar em todos os aplicativos de namoro para encontrar alguém para preencher o vazio que outra pessoa deixou. Concentre-se em si mesmo. Aproveite essa oportunidade para se conhecer melhor.

Escorpião

Você é apaixonado e inteligente, e pode criar mudanças para melhorar a sua realidade e a das outras pessoas. Encontre uma causa pela qual você é apaixonado e ajude. Seu coração partido não precisa distraí-lo das coisas que realmente importam. Se você usa sua energia para ajudar, tudo vai melhorar rápido.

Sagitário

Faça suas malas. Às vezes, é bom fugir e esquecer tudo. Explore um lugar onde você nunca esteve, mesmo que seja apenas para o fim de semana ou perto de casa mesmo. Isso te ajudará a limpar a mente e se encontrar.

Capricórnio

Aprenda com seus erros, mas também se perdoe por tê-los cometido. Comece a construir o seu futuro e deixe o passado para trás. Não se odeie por cair, mas se goste o suficiente para se levantar e tentar novamente.

Aquário

Não sinta que você tem que se distrair fazendo coisas com outras pessoas. Você pode fazer coisas por conta própria. Certas vezes, ficar em casa, preparar um prato gostoso para jantar e até mesmo ir assistir a um filme sozinho é o melhor programa possível. Está tudo bem se você não quer ser social neste momento e a dica é aproveitar seu tempo.

Peixes

Encontre inspiração. Use sua energia criativa agora mais do que nunca. Tudo bem se você se sentir triste e é melhor mesmo deixar esses sentimentos saírem de dentro do seu peito. Aproveite e deixe essas sensações te inspirarem.