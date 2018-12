Os signos menos inocentes do zodíaco

Alguns signos do zodíaco possuem determinadas características que não deixam espaço para ingenuidade ou inocência na sua personalidade.

Confira quais são:

Capricórnio

Capricórnio não é o signo mais inocente do zodíaco e é muito honesto sobre isso. Ele sabe que nem sempre se dá bem com todos e que não pode contar ou acreditar em todo mundo. Pelo menos ele é honesto sobre sua perda de inocência.

Leão

Este signo é incrivelmente gentil e corajoso, mas isso não o torna inocente – mesmo que muitas vezes ele tente demonstrar esse lado. Ele sabe que a realidade pode ser muito dura e fará de tudo para poder alcançar o que quer na vida, mesmo que isso signifique ser um pouco mais agressivo e desconfiado.

Escorpião

Escorpião não confia fácil e odeia se abrir para os outros ou parecer vulnerável. Por isso, não é inocente e também não tenta demonstrar isso. Este signo pode ter um lado misterioso e manipulador que em nenhuma fase da vida faz com que eles pareçam ingênuos.

Gêmeos

Gêmeos é o signo menos inocente do zodíaco. Apesar da personalidade por vezes leve e bem humorada, ele pode ser do tipo que distorce a verdade e aparenta sentimentos que não são verdadeiros. Muitos deles conseguem convencer a si mesmos que fizeram algumas coisas por “ingenuidade”, mas no fundo sabem que as intenções foram outras.