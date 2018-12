O novo recurso do WhatsApp que pode reduzir o consumo de bateria do seu smartphone

O modo escuro (Dark mode) para o WhatsApp está atualmente em desenvolvimento, segundo informações do portal especializado WABetaInfo.

Muitas pessoas optam por usar a função escura em aplicativos simplesmente porque gostam do visual melhor do que o modo normal.

No entanto, o Google descobriu que a exibição de cores mais escuras em uma tela OLED consome menos energia do que a exibição de cores mais claras.

Em resumo, usar um aplicativo no modo escuro fará com que sua bateria dure mais, de acordo com informações do site Softonic.

