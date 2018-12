Novidade: Trono pet vira tendência em shoppings de São Paulo

Papai Noel não é só a alegria da criançada. Os animais de estimação também têm espaço no coração do Bom Velhinho, que decidiu dar boas-vindas aos peludos em suas visitas pelos shoppings de São Paulo. Tutores, conheçam o trono pet, uma tendência parece ter chegado para ficar.

No Golden Square Shopping, em São Bernardo, no ABC paulista, os animais podem posar ao lado do Noel para uma sessão de fotos gratuita. A atração vai até o dia 23 de dezembro, das 13h às 21h, de segunda a sábado, e no domingo, das 12h às 20h. No dia 24, véspera de Natal, será das 10h às 18h.

Cachorrinha entra no clima do Natal no Shopping Parque das Bandeiras / Divulgação

No shopping Parque das Bandeiras, em Campinas, interior paulista, o troninho está fazendo o maior sucesso e a sessão de fotos também é gratuita. O horário é das 14h às 23h. No dia 24, das 9h às 18h.

Vai deixar seu bichinho perder essa?