Os signos do zodíaco que sempre acabam se vingando

Se você é do tipo que espera o carma ou a justiça divina dar conta das pessoas que te prejudicaram, saiba que alguns signos do zodíaco podem até demorar, mas sempre acabam se vingando por conta própria.

Confira os signos mais vingativos da astrologia:

Escorpião

Este é o signo mais vingativo de todos. Quem se mete com um escorpiano pode achar que tudo está bem, mas a verdade é que por mais que tarde, a vingança sempre chega. Fazer justiça com as próprias mãos é o seu lema e esquecer não é uma palavra que está no seu vocabulário.

Peixes

O lado inocente e tranquilo desaparece quando os piscianos se sentem vulneráveis. Se você ofendeu uma pessoa regida por esse signo, saiba que para eles a vingança funciona como uma dívida que você deve pagar.

Touro

Os taurinos intimidam e quando o assunto é vingança, eles também não perdem uma oportunidade. Depois de muito trabalho, esse signo pode até perdoar, mas dificilmente ele vai esquecer.

Virgem

O virginiano prefere a vingança mais sutil. Portanto, se você machucou alguém desse signo prepare-se para sofrer com palavras e comentários. As pessoas regidas por virgem costumam se vingar com seus gestos e ações, o que pode levar aquele que é atingido a perder o controle.