Tecnologia: Nova atualização do WhatsApp será lançada em breve para usuários

O recurso Picture in Picture está disponível atualmente para todos os usuários do WhatsApp. Com ele é possível reproduzir vídeos recebidos no mensageiro e continuar navegando pelas conversas.

E o aplicativo de mensagens prepara mais algumas novidades, de acordo com o portal especializado Wabetainfo.

WhatsApp Web to globally support PiP for shared videos today!https://t.co/6O0XTeKo2b — WABetaInfo (@WABetaInfo) December 20, 2018

A empresa trabalha em uma nova atualização importante para o WhatsApp Web / Desktop. A versão para computar também deve suportar esse recurso (Picture in Picture) em uma na próxima atualização. Atualmente só é válida para celulares.

"Quando o vídeo é apresentado, você pode optar por reproduzi-lo no modo PiP, para que possa continuar a mensagem no bate-papo e também começar a enviar mensagens com outros contatos".

Wabetainfo

O WhatsApp estava testando esse recurso também para vídeos hospedados no Facebook, Instagram, YouTube e Streamable, mas parece que eles decidiram começar a ativá-lo para vídeos compartilhados.

