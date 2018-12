Retrospectiva 2018: as 6 mais lidas do Metro Jornal este ano

2018 foi um ano de muitos acontecimentos: Copa do Mundo na Rússia, eleições presidenciais, estreias marcantes no cinema…

Mas o que os leitores do Metro Jornal mais acessaram em nosso site? Analisamos nossos textos mais lidos entre os dias 1 de janeiro e 20 de dezembro e trouxemos aqui um resumo, com os seis primeiros colocados.

Confira:

1. Descontos, muitos descontos!

A matéria mais lida do Metro Jornal em 2018 foi sobre o dia em que a Livraria Saraiva resolveu fazer uma mega promoção exclusiva em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

Metro Jornal Mulheres ganham 50% de desconto em livros na Saraiva no dia 8 de março

2. Imagens nas notificações do WhatsApp

Poder ver as imagens enviadas sem precisar abrir a mensagem foi uma novidade e tanto para os usuários do aplicativo WhatsApp; tanto que está em segundo lugar neste ranking. Desde setembro, as notificações do celular já eram capazes de mostrar fotos, sem a necessidade de visualizar tudo.

Metro Jornal Novidade do WhatsApp acaba de ser liberada para usuários do sistema Android

3. A vitória Rafael Gomes no MasterChef Profissionais 2018

A terceira edição do MasterChef Profissionais durou quatro meses. O público torceu, se emocionou e no último dia 11, assistiu a vitória do fluminense Rafael Gomes. Quem perdeu o último programa do talent show, escolheu consultar no site do Metro Jornal quem tinha levado o título.

Metro Jornal MasterChef Profissionais: veja quem foi o vencedor da terceira temporada

4. Como os astros influenciam a fidelidade amorosa

Que os brasileiros são ligados no sobrenatural, isso todo mundo já sabe. O quarto texto mais acessado utilizou essa fé para mostrar como quem trai nem sempre deixa isso transparecer. Se você namora alguém que nasceu entre dezembro e janeiro, cuidado!

Metro Jornal O signo que não demonstra, mas é um dos mais infiéis do zodíaco

5. Quem quer ser um milionário?

Em tempos de crise, quem não quer ganhar uma graninha extra, certo? A fé, dessa vez na sorte, levou as pessoas a apostarem na Mega-Sena – e buscarem o resultado em nosso site.

6. IPVA 2018

Desde o início do ano, quem vai pagar o IPVA não recebe mais o boleto impresso via Correios. Isso motivou as pessoas a buscarem por si só o boleto online. Mais uma vez, o Metro Jornal esteve ali para ajudar quem precisava a entender como funciona o sistema da Secretaria de Fazenda de São Paulo.