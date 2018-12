O que 2019 reserva para a vida amorosa de cada signo, de acordo com o horóscopo chinês

O horóscopo chinês é baseado em um ciclo lunar de 12 anos e cada ano é representado por um animal. Acredita-se que as pessoas nascidas no ano de determinado animal tenham um conjunto de atributos desse animal em particular. Em 2019, viveremos o Ano do Porco, que promete trazer mudanças que afetarão cada signo.

Confira o que o horóscopo chinês reserva para a sua vida amorosa no próximo ano:

Rato (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

2019 anuncia muitas oportunidades excitantes para este signo, que desfrutará de momentos românticos e pode não só flechar o coração de alguém como ajudar amigos a encontrarem a cara metade. Apesar da boa sorte, o sentimentalismo deste signo pode jogar contra ele. Sua extrema confiança também pode causar incompreensão e aborrecimento, por isso ele deve evitar fazer promessas que não pode cumprir.

Búfalo (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

A situação no amor e no lar pode ser complicada. Este signo corre o risco de deixar o amor de lado e se concentrar muito no trabalho. Haverá brigas com o seu parceiro e, embora sejam leves, você pode se isolar para acalmar os nervos e recuperar a serenidade, mas cuidado para não tentar concertar as coisas tarde demais. Por outro lado, o búfalo solteiro não dirá não às propostas românticas.

Tigre (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Será um ano favorável para o solteiro que está em busca de um parceiro, mesmo aquele que já perdeu toda a esperança de encontrar sua alma gêmea. Os comprometidos procurarão mais calor no relacionamento e devem evitar fazer mudanças drásticas que possam alterar a ordem das coisas. É também vital que este signo desenvolva tolerância e aprenda a perdoar.

Coelho (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Será um ano de investimentos em perspectivas familiares de longo prazo, para que o relacionamento se consolide com decisões importantes. O solteiro analisará sua atratividade e atitude em relação aos outros, por isso não terá problemas para encontrar um parceiro. Este signo também terá excelentes propostas de pretendentes, mas é preciso escolher rapidamente.

Dragão (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

O quinto signo do horóscopo chinês buscará uma remodelação de sua vida amorosa e, possivelmente, se afastará do seu parceiro para a autodescoberta. Seu coração generoso fará com que as muitas pessoas tentem se aproximar; no entanto, você deve ter muito cuidado com as promessas que não pode cumprir.

Serpente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Este signo vai enfrentar episódios fortes de confronto emocional por causa do seu orgulho e ciúme incontrolável. Também viverá a frustração por ter sido mal interpretado pelo seu parceiro. É preciso confiar nas pessoas que realmente o amam sem contar mentiras ou o relacionamento pode acabar para sempre.

Cavalo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

O horóscopo chinês indica um ano crucial. É preciso cuidar bem do relacionamento e evitar qualquer atitude que pode ser interpretada de forma ruim. É preciso manter um comportamento generoso e altruísta durante 2019 se desejar estabilidade e felicidade no relacionamento.

Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

2019 será favorável para o amor devido a algumas surpresas positivas. O solteiro pode esperar pelo início de uma história de amor estável que funcionará a longo prazo. Será preciso ser sincero e mostrar sensibilidade para os assuntos do coração.

Macaco (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Você conseguirá encontrar o amor, no entanto, seus relacionamentos podem ser tão intensos quanto efêmeros, o que pode causar separações. É preciso ter calma, pois 2019 poderia ocasionar muitos fracassos amorosos. As pessoas solteiras devem ter cuidado com focar apenas nos prazeres e festas.

Galo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Uma mudança de comportamento e visão nas aspirações sentimentais está planejada para este signo. Você recentemente superou uma questão angustiante do passado e deixou algo ou alguém ir embora. No próximo ano seu poder de sedução será reforçado graças a sua incrível autoestima. Aceite suas próprias virtudes para poder encontrar alguém especial.

Cão (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Este signo pode encontrar a felicidade em 2019, basta liberar a sua mente e aceitar que precisa relaxar. Você terá um brilho maior e será observado nos locais que frequenta, por isso, será mais fácil chamar a atenção do amor.

Porco (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Os solteiros terão ótimas perspectivas para o ano de 2019 e podem encontrar o amor e iniciar um relacionamento leve. No entanto, os que possuem um relacionamento sério podem acabar caindo em tentação com outras pessoas e até chegar a viver tensões conjugais que podem ser irreversíveis.