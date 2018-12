O signo do zodíaco que deve manter os olhos abertos para o amor esta semana

Existe um signo do zodíaco que começou seu final de semana passado de uma forma um pouco apagada e introvertida, mas agora conseguiu aumentar seu estado de ânimo e sua atitude otimista.

No entanto, as coisas não pararam por aí e ele possui grandes chances de conhecer alguém muito especial ou que marcará uma reviravolta na sua vida durante esta semana.

Reprodução / Giphy

Os escolhidos desta vez são os sagitarianos!

Este signo do zodíaco ainda deve aproveitar a sua temporada para sair e mostrar seu brilho para os outros. Justamente nesta fase, sua vida amorosa e sexual contará com um movimento inesperado e você pode iniciar uma conexão que promete deixar um impacto duradouro.

Para os solteiros, isso pode significar novas oportunidades e momento de aproveitar os prazeres da vida. No entanto, é necessário ter atenção já que também é possível sentir maior dependência emocional, confusão e se ver obrigado a lidar com diálogos inesperados com o parceiro.

De todas as formas, o conselho para esta semana é confiar no seu instinto mais do que nunca! Dê adeus ao que já não serve e comece a preparar um 2019 totalmente novo.