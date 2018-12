Instagram inova e libera função inédita para os usuários

O Instagram inovou mais uma vez e liberou outra função inédita para os usuários da rede social. Agora você pode adicionar pessoas a um bate-papo por vídeo em andamento no Direct. Tudo de forma bem simples e rápida.

O anúncio foi feito pela rede social nesta segunda-feira (17). Uma publicação no twitter explica como é a novidade. Confira o vídeo:

Now you can add people to an ongoing video chat in Direct. Just swipe up while you're chatting to add more friends and keep the conversation going. pic.twitter.com/is1Zyqjrr3

— Instagram (@instagram) December 17, 2018