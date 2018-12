Como cada signo do zodíaco tenta te manipular

Consciente ou inconscientemente, quase todas as pessoas acabam manipulando alguém em algum momento e cada signo do zodíaco faz isso do seu jeito.

Confira como os signos costumam manipular:

Áries

O ariano não esconde bem suas tentativas de manipulação, pois sua personalidade é claramente mandona e com fortes traços de liderança. Ele é honesto e pode usar sua “sinceridade” para “influenciar” o outro a tomar as atitudes que eles acham corretas por meio de conselhos.

Touro

O taurino não cede fácil e esse é seu grande poder de manipulação: ele insiste no seu ponto de vista e acaba convencendo muita gente.

Câncer

O canceriano usa suas emoções e a culpa para manipular os outros. Eles irão apelar para discursos emotivos para sensibilizar e conseguir alcançar o que deseja.

Gêmeos

O geminiano tem o dom da comunicação ao seu lado. Ele sabe como conversar, argumentar e é inteligente o suficiente para saber o que dizer e como dizer para virar o jogo a seu favor.

Metro Jornal Horóscopo semanal: As previsões para os signos do zodíaco na terceira semana de dezembro

Leão

O leonino manipula as pessoas com o discurso de proteger o outro. Ele também pode confundir a pessoa com demonstrações de carinho e logo ataques para que ela se sinta perdida e mais vulnerável.

Virgem

O virginiano sempre irá apelar para sua inteligência. Ele tem grande capacidade fazer com que os outros se sintam intelectualmente inferiores e aceitem seus “conselhos”.

Libra

O libriano costuma manipular quando percebe que está sendo manipulado, pois ele não costuma agir primeiro. Ele usará uma estratégia única para cada pessoa, sempre com a leveza e a cordialidade da sua personalidade de quem está “mediando” uma situação.

Escorpião

O escorpiano manipula com mistério e astucia. Ele usa seu sexto sentido aguçado para conhecer cada pessoa e saber como convencê-la. Não é tão difícil descobri-los, mas no fundo eles não se importam e irão negar suas intenções.

Metro Jornal Os signos do zodíaco mais propensos a construir relações tóxicas

Sagitário

O sagitariano manipula o outro usando a chantagem emocional. Ele quase sempre consegue o que quer sem que os outros descubram. Este signo pode chegar a manipular inconscientemente – sempre voltados para o que lhes convém.

Capricórnio

O capricórnio manipula usando o cansaço do outro. Ele é insistente e pode lutar tanto usando as mais diversas estratégias que os menos resistentes acabam cedendo.

Aquário

Quando deseja muito algo, o aquariano usa a indiferença para ferir e manipular o outro. Ele costuma se sentir como uma “autoridade” e consegue fazer com que muitas pessoas acreditem que isso é verdade.

Peixes

O pisciano complementa a indiferença com chantagem emocional para manipular o outro. Este signo é sensível e empático, mas quando deseja manipular pode machucar os outros profundamente.