Celular do futuro! Samsung está trabalhando em um telefone holográfico

A marca sul-coreana Samsung está trabalhando em um telefone holográfico, de acordo com informações do site LetsGoDigital.

O portal especializado compartilhou uma patente publicada no fim do mês passado pela empresa Este poderia ser o celular do futuro.

Em suma, graças ao uso de várias lentes na superfície e um modulador de luz espacial (SLM sigla em Inglês), seria capaz de exibir uma imagem 3D de alta qualidade fora da tela.

Isso é algo que nunca foi visto em um dispositivo de consumo de massa, como um telefone celular, por isso seria realmente inovador. Por enquanto a ideia parece bastante futurista .

