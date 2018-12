10 Alimentos saudáveis para manter a saúde do coração

As doenças coronárias são umas das principais causas de morte atualmente no mundo. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, estima-se que 17,7 milhões de pessoas morreram de doenças cardiovasculares em 2015.

Ou seja, 31% de todas as mortes em nível global foi causada por problemas do coração ou por AVCs (Acidentes Vasculares Cerebrais). Esses números devem-se aos péssimos hábitos alimentares e estilo de vida pouco saudáveis que muitas pessoas levam.

Para cuidar da saúde do coração é importante seguir uma dieta baseada em alimentos saudáveis indicados pela Fundação Espanhola do Coração.

Confira esta lista de alimentos saudáveis e fundamentais para manter a saúde do coração

Nozes

Reprodução/ Pixabay

É uma das estrelas da lista. Ricas em ômega 3, as nozes são essenciais em qualquer dieta para prevenir ou cuidar de problemas cardiovasculares.

Brócolis

Além de cuidar da saúde coronária, contém ácido fólico, zinco, ferro, cálcio, vitamina K e antioxidantes. Não pode faltar nada.

Chocolate negro

Ajuda a restaura a flexibilidade das artérias e evita que os leucócitos se prendam nas paredes dos vasos sanguíneos

Morangos

Almimentos saudáveis que contêm flavonoides e contribuem para dilatar as artérias e protegem o endotélio (o revestimento interior dos vasos sanguíneos) e controlam as pressão arterial.

Curry

Essa poderosa especiaria contém curcumina, um antioxidante potente que reduz as probabilidades de sofrer insuficiência cardíaca e hipertensão por causa de propriedades anti-inflamatórias.

Chá verde

Reprodução/ Pixabay

Um ou dois copos por dia contribui a prevenir doenças cardiovasculares e ajudam a diminuir os níveis altos de gordura no sangue.

Azeite de oliva

A Fundação Espanhola do Coração reconhece que ingerir azeite de oliva diariamente ajuda a proteger a saúde cardiovascular. Isso graças aos ácidos graxos de boa qualidade e oxidantes.

Salmão

Ajuda a reduzir os níveis de colesterol e triglicérides, também incrementa a fluidez do sangue, ao melhorar a elasticidade das paredes arteriais.

Vinho tinto

O etanol e os polifenois têm efeitos benéficos sobre as moléculas inflamatórias causadoras da arteriosclerose.

Leguminosas

Reprodução/ Pixabay

Diversos estudos científicos avaliam que as leguminosas contêm proteínas de excelente qualidade e com pouco nível de gordura, que favorecem a manter os níveis de colesterol no sangue.