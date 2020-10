Bayern de Munique x Atlético de Madrid pela Champions League: Onde assistir o jogo ao vivo

View this post on Instagram

👋☀¡Feliz miércoles de @championsleague , #AtléticosPorElMundo! ⏰ Sincronizad vuestros relojes, porque justamente en 1⃣2⃣ horas arranca una nueva temporada europea 🇪🇺 🆚 @fcbayern 📍Allianz Arena 🕓21:00 horas 👊 ¡Vamos, equipo! 🔴⚪#AúpaAtleti ⚽ #FCBayernAtleti ⭐ #UCL