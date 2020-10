Santos x Defensa y Justicia pela Copa Libertadores: Onde assistir o jogo ao vivo

View this post on Instagram

🏆 Os jogos que definem o Grupo G da #Libertadores!⠀ ⠀ 🇧🇷⚽🇦🇷 Garantido nas oitavas de final, o @SantosFC recebe o @ClubDefensayJus com chance de cravar a melhor campanha da Fase de Grupos em caso de vitória.⠀ ⠀ 🇵🇾⚽🇪🇨 @elClubOlimpia e @DelfinSC duelam pela sobrevivência em Assunção: precisam vencer e torcer por triunfo do Peixe para um deles ir à próxima fase.⠀ ⠀ 📺 Transmissão CONMEBOL TV:⠀ 👉 Ver LINK NA BIO.⠀ ⠀ #GloriaEterna