Fórmula Indy terá seis retornos em 2021

A Fórmula Indy já tem o seu calendário para 2021 definido. Serão 17 provas, como era previsto para 2020, com o retorno de Alabama, Long Beach, Detroit, Toronto, Portland e Laguna Seca, canceladas neste ano em função da pandemia da covid-19. Outra novidade é que a prova no veloz oval do Texas passa a ocorrer em sistema de rodada dupla.

Para o ano que vem, a categoria também voltará a correr ao lado da Nascar, em Indianápolis, como aconteceu pela primeira vez na história neste ano. O calendário ainda terá uma prova inédita, o Music City Grand Prix (Grande Prêmio da Cidade da Música), em alusão à expressão pela qual é conhecida a cidade de Nashville, terra natal do bicampeão Josef Newgarden, da Penske, e que sediará a 13ª etapa da temporada.

As novidades

Pela primeira vez, a Indy correrá no Texas no mês de maio, quando normalmente ocorre a programação das 500 Milhas de Indianápolis, em rodada dupla marcada para os dias 1º e 2. A mudança garante a realização de uma prova em circuito oval antes da principal corrida do calendário, marcada para o dia 30 de maio.

“As mudanças no Texas são importantes e empolgantes”, disse Mark Miles, presidente e CEO da Penske Entertainment, grupo que controla a IndyCar. “Ter não apenas uma, mas duas provas em oval antes de Indianápolis é estrategicamente muito importante para o crescimento do evento como um todo”, afirmou.