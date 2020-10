França x Portugal pela Liga das Nações: Onde assistir o jogo ao vivo

França x Portugal se enfrentam neste domingo (11) pela Liga das Nações. O jogo começa às 15h45, pelo horário de Brasília.

A partida, com portões fechados, será realizada no 'Stade de France', localizado na cidade de Paris.

Como programado, o confronto entre as seleções será transmitido ao vivo pelo canal 'TNT’ (TV por assinatura). Na internet, a plataforma EI Plus fará a cobertura (disponível no YouTube).

Ainda é possível acompanhar pelo Google, que disponibiliza uma ferramenta com os principais momentos (em texto) do jogo.