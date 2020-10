Eliminatórias da Copa: Tite revela time para a estreia desta sexta contra a Bolívia

A Seleção Brasileira está quase definida para o jogo desta noite, às 21h30, na Neo Química Arena, diante da Bolívia, na estreia das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar, em 2022. Quase porque, na coletiva de ontem, o técnico Tite soltou a escalação com apenas uma pendência: Neymar. O atacante não treinou ontem por conta de dores na região lombar. Ele será reavaliado hoje.

“Weverton é o goleiro, está definido. Douglas Luiz também está definido, isto já foi trabalhado. No caso da substituição hipotética do Neymar, quem entra é o Everton Ribeiro. Esta é a possibilidade, os treinamentos foram dessa forma, mas esperamos e contamos com Neymar”, revelou o treinador.

Assim, para a primeira das 18 rodadas do torneio, o Brasil está escalado com: Weverton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Casemiro, Douglas Luiz e Philippe Coutinho; Everton, Roberto Firmino e Everton Ribeiro (Neymar).

O treinador também falou sobre a expectativa em relação ao desempenho do time no início da caminhada rumo ao Mundial. Em meio à pandemia de covid-19 e sem a presença de público, o gaúcho declarou que espera um bom desempenho diante dos bolivianos, apesar de ponderar que o time precisa de tempo para engrenar.

“Quando você inicia um trabalho e, logo em seguida, ele se consolida é exceção à regra. Não é assim que as coisas funcionam no futebol, em que há a construção de equipe, lançamento de jovens, mesclas, funções definidas, jogadores crescendo nos clubes. Tomara que a gente tenha essa felicidade, mas não é o real. A gente procura equilibrar todos esses fatores. A expectativa é fazer um bom jogo contra a Bolívia, numa situação anormal com a pandemia.”

Após o duelo contra a Bolívia, o próximo compromisso da Seleção é contra o Peru, terça-feira, às 21h30, em Lima.