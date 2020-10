Coritiba x São Paulo pelo Campeonato Brasileiro: Onde assistir o jogo ao vivo

View this post on Instagram

Definidos os confrontos das oitavas de final da @copadobrasil: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🗓 28 ou 29/10 (a definir) ⚽️ Fortaleza x São Paulo 🏟 Castelão ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🗓 04 ou 05/11 (a definir) ⚽️ São Paulo x Fortaleza 🏟 Morumbi ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Demais duelos: Santos x Ceará RB Bragantino x Palmeiras Corinthians x América-MG Grêmio x Juventude Atlético-GO x Internacional Botafogo x Cuiabá Athletico-PR x Flamengo ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #VamosSãoPaulo 🇾🇪