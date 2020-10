CRB x Avaí pelo Campeonato Brasileiro - Série B: Onde assistir o jogo ao vivo

View this post on Instagram

🔴 Amanhã tem GALO ⚪⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Mais uma batalha em casa pela Série B, desta vez o Galo praiano tem pela frente o Avaí.⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE B⠀ ⚽ CRB x Avaí⠀ 📆 02/10/2020 – 19h15⠀ 🏟 Rei Pelé⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Torcedor regatiano joga com o CRB 🎶⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #MaiorDeAlagoas #SejaSócio #GaloFiel #Galo