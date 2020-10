Copa do Brasil: CBF sorteia os embates das oitavas de final

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sorteou os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil. É nessa fase que a competição ganha mais corpo com a entrada dos clubes que participam – ou participaram – da Copa Libertadores. Não houve, porém, potes separados: era todo mundo no mesmo bolo e qualquer confronto seria possível.

Do torneio continental entram Athletico-PR, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Inter, Palmeiras, São Paulo e Santos. O Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, o Cuiabá, vencedor da Copa Verde e o Red Bull Bragantino, campeão da Série B do Brasileirão, também são incorporados só nessa fase da Copa do Brasil. Se classificaram na quarta fase: Botafogo, Juventude, Ceará, América-MG e Atlético-GO.

Os destaques do sorteio ficaram por conta do clássico regional entre Juventude e Grêmio, além do reencontro de Rogério Ceni, técnico do Fortaleza, e o São Paulo.

O time comandado por Renato Portaluppi, dono de 5 taças do torneio, vai reeditar contra a equipe de Caxias do Sul o duelo das oitavas do ano passado, quando deu Grêmio.

Já o Tricolor, que nunca ganhou a competição e atravessa péssima fase, vai ter que superar o competente time nordestino, que tem no banco um dos maiores ídolos do clube do Morumbi.

Dos outros paulistas, o Santos mede forças com o Ceará e o Palmeiras faz duelo caseiro com o Red Bull Bragantino. O Corinthians, que também passa perrengue no Brasileirão, terá pela frente o único mineiro na disputa, o América. Isso porque o Cruzeiro, maior vencedor do torneio, com seis taças, caiu para o CRB, enquanto o Atlético-MG fez um papelão ao ser eliminado pelo Afogados-PE.

Atual campeão da Copa do Brasil, o Athletico-PR terá que se superar para buscar o bi, já que quis o destino que o adversário fosse o Flamengo, um dos times mais fortes do país hoje em dia. O outro carioca ainda na disputa é o Botafogo, que joga com o Cuiabá.

Todas as partidas serão disputadas entre 28 de outubro e 4 de novembro e, definidos os classificados, haverá um novo sorteio. Dali para frente os confrontos vão seguir nos cruzamentos definidos.