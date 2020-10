Botafogo x Paraná pelo Campeonato Brasileiro - Série B: Onde assistir o jogo ao vivo

View this post on Instagram

HOJE É DIA, NAÇÃO! Às 21h30, o nosso Tricolor entra em campo para enfrentar o Paraná no Estádio Santa Cruz! A partida marcará a estreia do terceiro uniforme, que homenageia o aniversário de 102 anos do Fogão. Vamos ganhar, Botafogo 🔴⚪️⚫️🔥 #OrgulhoDeRibeirão