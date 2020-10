Roland Garros: Kiki Bertens deixa a quadra de cadeira de rodas... mas com a vaga

Uma batalha emocionante que durou exatas três horas e 11 minutos na Quadra 14 valeu a classificação da holandesa Kiki Bertens para a 3ª rodada de Roland Garros. Depois da vitória sobre a italiana Sara Errani por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (5), 3/6 e 9/7, a tenista de 28 anos protagonizou uma cena impressionante, ao deixar a quadra em uma cadeira de rodas com cãibras em algumas partes do corpo pelo cansaço extremo.

Atual número 8 do mundo, Bertens reclamou de dores no corpo várias vezes ao longo do confronto. A holandesa pediu atendimento na coxa esquerda e no braço direito e mostrou dificuldades para se movimentar em quadra. A situação até irritou Errani, que chegou a ironizar a adversária, sugerindo que tudo seria encenação.

Na semana passada, a atleta também havia sofrido com problemas físicos, quando abandonou o WTA de Estrasburgo logo na estreia por conta de dores.

Na sexta-feira, já pela 3ª rodada do Grand Slam, Kiki encara a tcheca Katerina Siniakova.

Dentro

O maior campeão do torneio manteve a rotina de vitórias tranquilas nas fases iniciais. Pela 2ª rodada, Rafael Nadal (foto) atropelou o norte-americano Mackenzie McDonald, com parciais de 6/1, 6/0 e 6/3. Campeão de Roland Garros em 2015, Stan Wawrinka também avançou. O suíço teve altos e baixos na partida, mas venceu o alemão Dominik Koepfer por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 6/2, 3/6 e 6/1

Rafael Nadal / Scott Barbour/Getty Images

Fora

Serena Williams (foto) revelou que está com uma lesão no tendão de Aquiles e abandonou ontem a disputa. Assim, a norte-americana adia mais uma vez o sonho de igualar o recorde de Margaret Court em títulos de Grand Slams: ela tem 23, contra 24 da australiana. Quem também deu adeus foi Victoria Azarenka. A bielorrussa, que era uma das favoritas, caiu para a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova com duplo 6/2