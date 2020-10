Oito jogadores de futebol que estão 'dando sopa' no mercado

Quantas vezes você não ouviu os cartolas falando que estão sempre atentos às oportunidades de mercado quando o assunto é contratação? Pois bem, aqui segue uma lista de jogadores importantes no cenário mundial que atualmente estão sem contrato vigente com nenhum clube.

De repente, vai saber, esses atletas já consagrados poderiam pintar com a camisa do seu time!

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

1. Giuliano

O anúncio da rescisão de contrato de Giuliano com o Al-Nassr, dos Emirados Árabes, na terça-feira, gerou um alvoroço. No Brasil, o meia de 30 anos, com passagens por Inter e Grêmio, despertou o desejo do Palmeiras e do Atlético-MG. O jogador já avisou que está disposto a conversar com clubes interessados.

Meia estava no Al-Nassr / Reprodução/Twitter

2. Edinson Cavani

O atacante de 33 anos é a principal novela no mercado de transferências. Desde que deixou o Paris Saint-Germain, no final de junho, o uruguaio já teve seu nome atrelado a diversos clubes europeus, e também do Brasil. O Grêmio sonhou com o jogador, fez suas contas, mas a contratação por um time daqui ainda parece ser algo distante para seduzi-lo. Depois de ter seu nome especulado especialmente no Napoli e no Atlético de Madrid, agora o Manchester United é apontado como possível destino.

Uruguaio tem espaço na Europa / Wagner Meier/Getty Images

3. Mario Gotze

O meia foi ao topo do mundo após marcar o gol do tetracampeonato alemão contra a Argentina na final da Copa de 2014. De lá para cá, porém, a carreira do jogador de 28 anos desandou, a ponto do Borussia Dortmund optar por não renovar seu contrato. Bom, em terras brasileiras ele já mostrou ser decisivo, né?

Meia já fez gol em final de Copa / Jörg Schüler/Bongarts/Getty Images

4. Alexandre Pato

Sabe aqueles caras que a gente fala “futebol ele tem, só precisa saber o que quer da vida”? Alexandre Pato é um desses. Aos 31 anos, ele rescindiu contrato com o São Paulo no início do Campeonato Brasileiro e até agora ainda não acertou com um novo time. O Inter, clube que o formou, era imaginado como destino certo, mas a negociação não avançou e o jogador, que já foi figura constante na Seleção, ainda busca um time para chamar de seu.

Pato deixou a desejar no São Paulo / Alexandre Schneider/ Getty Images

5. Mario Mandzukic

O esguio centroavante é outro que reforça o clube dos “sem time”. Finalista da Copa de 2018, na Rússia, o croata está livre desde a saída do Al-Duhail, do Qatar – time de Dudu, ex-Palmeiras. Mandzukic, de 34 anos, tem na bagagem passagens por times como Juventus, Bayern de Munique e Atlético de Madrid.

Atacante foi bem na Juventus / Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images

6. Antonio Valencia

Ex-Manchester United e com passagem recente pela LDU, o equatoriano é um dos nomes de peso entre os agentes livres no mercado. O lateral/meia de 35 anos já foi oferecido ao Flamengo e ao São Paulo e, agora, tudo indica que negocia com o Vasco. Se alguém quiser tirá-lo da Colina, é bom correr.

Equatoriano já passou pelo United / Gareth Copley/Getty Images

7. Ben Arfa

O francês de 32 anos ganhou um pouco de antipatia dia desses, ao explicar de forma machista o motivo de estar sem clube desde que deixou o PSG: “Nenhum dos projetos que me foram oferecidos me atraíram. É como uma mulher: se não te excita, desista”. Ele se referiu a times como Fiorentina, Fenerbahce e West Ham, que o procuraram. Então, apesar de ser um bom nome disponível no mercado, o meia aparentemente precisa de uma proposta muito tentadora para que “dê match”.

Meia tem passagens pela seleção francesa / Shaun Botterill/Getty Images

8. José Callejón

É bem verdade que nos jogos de futebol virtual José Callejón é um monstro. Mas na vida real o atacante espanhol também não deixa a desejar. E, depois de sete temporadas, o jogador de 33 anos se despediu do Napoli após o fim do contrato e agora busca um novo clube. Ele é especulado pela imprensa italiana como objeto de desejo da Lazio, mas já declarou estar aberto às opções. Será que o futebol brasileiro seria uma delas? Bom, o “não” todo mundo já tem, né?