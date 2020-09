Fluminense x Coritiba pelo Campeonato Brasileiro: Onde assistir o jogo ao vivo

Os clubes Fluminense x Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira (28) pelo Campeonato Brasileiro. O jogo começa às 20h00, pelo horário de Brasília.

A partida, com portões fechados, será realizada no 'Estádio Engenhão', localizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ).

Como programado, o confronto pela Série A será transmitido ao vivo pelo canal 'Premiere' (TV por assinatura).

Ainda é possível acompanhar pelo Google, que disponibiliza uma ferramenta com os principais momentos (em texto) do jogo.