Confira a programação esportiva da Band neste fim de semana

Neste fim de semana, a Band dá sequência às rodadas dos torneios nacionais e internacionais. No sábado (26), o dia começa com a partida entre FC Tambov e Spartak Moscou, às 10h, pelo Campeonato Russo. A narração é de Ivan Bruno, com comentários de Fábio Piperno.

Às 13h, Cagliari e Lazio se enfrentam pelo Campeonato Italiano, com narração de Ulisses Costa e comentários de Müller e Rafael Oliveira.

Às 17h, as emissoras do Norte e Nordeste exibem Imperatriz e Ferroviário pela oitava rodada da Série C. O embate conta com narração de Rainan Peralva e comentários de Juliana Guimarães. E, para encerrar a noite, o público confere os melhores momentos das lutas do SFT a partir das 23h45.

No domingo (27), o Show do Esporte começa às 10h, com apresentação de Glenda Kozlowski e Elia Júnior. Às 10h30 tem o duelo entre Hoffenheim e Bayern de Munique pelo Campeonato Alemão. Cacá Fernando narra a partida, com comentários de Denílson e Rafael Oliveira.

Às 13h, Crotone e Milan se enfrentam ao vivo pelo Campeonato Italiano. O jogo tem narração de José Luiz Datena e comentários de Neto e Fábio Piperno. São José e São Paulo se enfrentam às 15h30 pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O confronto terá narração de Oliveira Andrade e comentários de Alline Calandrini e Nathalia Batista.

Milton Neves comanda o Terceiro Tempo repercutindo as rodadas a partir das 18h. E, para finalizar o fim de semana com chave de ouro, às 20h tem a estreia do Campeonato Brasileiro SUB 20 com o duelo entre Santos e Cruzeiro. A narração é de Ivan Bruno, com comentários de Ronaldo Giovanelli.