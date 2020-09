Messi defende Suárez e critica diretoria do Barça: 'a esta altura, nada me surpreende'

O craque Lionel Messi, do Barcelona, se manifestou publicamente pela primeira vez sobre a saída do atacante Luis Suárez. Na mensagem, o argentino lembrou os momentos que passou ao lado do uruguaio e criticou a diretoria do clube catalão.

Os dois jogadores atuaram juntos por seis anos no Barcelona e Suárez foi um dos principais parceiros de ataque de Messi. Além de companheiros de equipe, a dupla desenvolveu uma grande relação de amizade.

O argentino declarou que sentirá saudades dos almoços e jantares em família, além de dividir o mate nos vestiários.

"Que difícil vai ser não seguir dividindo o dia a dia com você, tantos dentro dos gramados, como fora. Vamos sentir muito a sua falta. Foram muitos anos, muitos mates, almoços e jantares. Muitas coisas que nunca esquecerei, todos os dias juntos", iniciou Messi.

O camisa 10 do Barça concluiu o texto dizendo que será estranho enfrentar Suárez, que defenderá o Atlético de Madrid. Messi ainda declarou que o uruguaio "não merecia que o expulsassem" do time.

"Vai ser estranho ver você com outra camisa e muito mais te enfrentar. Você merecia ter saído como é: um dos jogadores mais importantes da história do clube, conseguindo coisas importantes tanto coletivamente como individualmente. E não que te expulsassem, como fizeram. Mas a verdade é que a esta altura nada me surpreende", concluiu o atacante.

Aos 33 anos de idade, Suárez deixa o Barcelona depois de seis temporadas. Em sua passagem, o atleta anotou 198 gols em 283 jogos e conquistou mais de 10 títulos, entre eles uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes, quatro Campeonatos Espanhóis e quatro Copas do Rei.