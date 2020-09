Astro do basquete, Michael Jordan compra equipe de automobilismo

O ex-jogador de basquete Michael Jordan expandiu novamente sua área de atuação neste mês, tornando-se dono de uma equipe da categoria Nascar de automobilismo.

Astro consagradíssimo NBA e dono da franquia Charlotte Hornets no esporte, Jordan é também apaixonado pelo golfe, e conta ser fã da Nascar desde a infância.

A equipe adquirida pelo atleta é a recém-criada His Airness, que estreia nas competições na temporada de 2021. Os pilotos Bubba Wallace – único negro a competir na categoria – e Danny Hamlin – também sócio minoritário da equipe – já são presença garantida para o ano que vem.

A His Airness assumirá as funções da Germain Racing, que conta com apenas um carro, dirigido por Ty Dillon. Jordan ainda não anunciou detalhes dos patrocinadores, dos numerais dos veículos e do modelo que será usado.

Com uma fortuna avaliada em mais de US$ 1,5 bilhão, Michael Jordan é o ex-atleta mais rico do mundo, segundo lista da Forbes. A maior parte de seu dinheiro foi conquistado, no entanto, fora das quadras, a partir de parcerias com a Nike (quem não conhece os famosos Air Jordans, modelados em homenagem ao astro?), empresas de apostas esportivas, restaurantes e até mesmo seu próprio circuito de golfe.