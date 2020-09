Ministério da Saúde aprova plano da CBF para jogos com 30% do público

O Ministério da Saúde aprovou, nesta semana, os planos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para voltar a receber torcedores nos estádios durante partidas da Série A do Campeonato Brasileiro.

O objetivo é consolidar protocolos sanitários para liberar a presença de até 30% da capacidade de público em outubro, ainda sem data definida.

Para prosseguir com o plano, porém, será necessário receber a permissão das autoridades sanitárias de Estados e Prefeituras. A informação foi revelada pelo jornal O Globo.

Os últimos jogos com a presença de público no Brasil foram em março, ainda antes da paralisação pela pandemia do novo coronavírus. Os campeonatos nacionais recomeçaram em agosto, sem público.

Nas próximas semanas, a entidade deverá aprofundar a discussão com os clubes e montar um protocolo mais rígido de conduta e cuidados com o distanciamento social.

Alguns clubes incentivam o retorno da torcida principalmente para amenizar problemas com bilheteria. Como os jogos têm sido realizados com portões fechados desde o início da competição, as equipes têm acumulado prejuízos com os custos operacionais das partidas.

A CBF avalia uma forma de em todos os Estados ser possível ao mesmo tempo retomar a presença de torcida, para não gerar o desequilíbrio competitivo de um time ter público em casa e o outro, não.