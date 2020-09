Autoridades de saúde do Equador querem cancelar Flamengo x Barcelona de Guayaquil

Autoridades sanitárias de Guayaquil, no Equador, estudam a possibilidade de cancelar o jogo entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, que seria realizado nesta quarta-feira (23), pela Libertadores da América.

Isso porque sete jogadores e dois membros do departamento de futebol do rubro-negro testaram positivo para a covid-19.

Em uma rede social, a prefeita de Guayaquil Cynthia Viteri afirmou que as equipes sanitárias da cidade vão realizar uma vistoria no local onde a delegação do Flamengo está hospedada.

Dependendo do resultado, o estádio onde seria disputado o jogo pode ser interditado, provocando o adiamento da partida.

O regulamento da Conmebol não prevê esta possibilidade, mas as autoridades equatorianas acreditam que a realização do jogo coloca em risco a integração físicas de todos os envolvidos.