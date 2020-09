Neymar pega dois jogos de suspensão após confusão em clássico francês

O atacante brasileiro Neymar, protagonista do PSG (Paris Saint-German) terá suspensão de dois jogos após a expulsão no clássico contra o Olympique de Marselha pelo Campeonato Francês, no domingo (13).

A decisão foi tomada pela comissão disciplinar da LFP (Liga de Futebol Profissional da França). Também foi aberta uma investigação contra o zagueiro espanhol Alvaro González, acusado por Neymar de racismo.

No dia da partida, Neymar criticou o VAR por não encontrar imagens do ataque racista que o brasileiro diz ter sofrido. “Único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca”, afirmou nas redes sociais.

O jogador brasileiro afirma que Gonzáles o xingou de “macaco filho da p…”. Neymar foi expulso da partida após dar um tapa no jogador da equipe rival. Há ainda a possibilidade de um terceiro jogo de suspensão, caso o brasileiro se envolva em problemas disciplinares nos próximos dez jogos.

O clássico francês foi marcado por confusão, com cinco expulsos – três do PSG e dois do Olympique. Pelo PSG, Kurzawa pegou seis jogos de suspensão e o volante Leardro Paredes teve a mesma pena de Neymar.

Entre os jogadores do Olympique, o lateral Amavi vai ficar três partidas fora e o atacante Benedetto terá um jogo de gancho.