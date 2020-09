Messi supera CR7 e vira jogador mais bem pago do mundo, diz Forbes

Em lista divulgada nesta terça-feira (15) pela revista norte-americana Forbes, o planeta tem um novo atleta no posto de jogador de futebol mais bem pago do mundo. Lionel Messi, atualmente no Barcelona, superou o rival Cristiano Ronaldo, da Juventus.

O estudo do veículo mostrou que, em salários, o argentino embolsou US$ 92 milhões, e outros US$ 34 milhões em contratos de patrocínio e outras fontes de renda – totalizando ganhos de US$ 126 milhões.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.



LEIA MAIS:

Paris Saint-Germain apoia Neymar em denúncia de racismo em campo

CR7 passou para segundo lugar no ranking, com US$ 117 milhões. O português continua com maior "fortuna", no entanto, em matéria de influência nas redes sociais – ele é o jogador com mais seguidores em todo o planeta.

O brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, está em terceiro, com US$ 96 milhões. Já o seu companheiro de equipe, Kylian Mbappé, de 21 anos de idade, aparece na quarta posição, somando US$ 42 milhões.

Confira a lista completa a seguir: