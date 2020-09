Band transmite Corinthians e Grêmio pelo Brasileirão Feminino

A Band exibe neste domingo (13), a partir das 14h, a partida entre Corinthians e Grêmio pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O duelo, que acontece no Estádio Alfredo Schürig (Fazendinha), em São Paulo, tem narração de Oliveira Andrade, com comentários de Alline Calandrini e Nathalia Batista.

Atualmente, o time paulista ocupa o segundo lugar na tabela de classificação com 18 pontos, atrás apenas do líder Santos, mas pode mudar este cenário depois do jogo contra o Internacional nesta quinta-feira (10). Já as Gurias Gremistas contabilizam a mesma pontuação do futuro adversário, porém aparecem na terceira posição devido ao menor saldo de gols. O clube gaúcho venceu o Iranduba por 3 a 1 na quarta-feira (9).

O confronto entre Corinthians e Grêmio vai ao ar no domingo, às 14h, na tela da Band. Antes, a partir das 12h30, Paloma Tocci comanda o Band Esporte Clube com reportagens e entrevistas exclusivas.