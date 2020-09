Tiago Nunes é demitido e não comanda mais o Corinthians

A diretoria do Corinthians decidiu demitir o treinador Tiago Nunes nesta sexta-feira, 11. Segundo o jornalista, o técnico já não vai comandar o Alvinegro diante do Fluminense no próximo domingo, no Maracanã.

Tiago Nunes não resistiu a derrota para o Palmeiras por 2 a 0, na Neo Química Arena. Dyego Coelho, técnico do Sub-20 do Corinthians, vai assumir a equipe principal até que o clube tenha um novo nome para o lugar de Nunes.

O treinador estava pressionado pelo mau desempenho da equipe durante toda a temporada. Ele até comandou o treino desta sexta-feira, mas foi informado da saída no fim da tarde.

Em nota, o Corinthians comunicou o desligamento de Tiago Nunes. O treinador assumiu a equipe no início de 2020 e foi vice-campeão Paulista. Em 28 jogos sob seu comando, o Alvinegro venceu 10, empatou 10 e teve oito derrotas.

'Não deu certo no Corinthians'

O apresentador Neto, ídolo do Corinthians, detonou o Tiago Nunes após a derrota do clube para o seu maior rival, o Palmeiras, na noite da última quinta-feira, 10. Para o ex-jogador, o treinador nunca deu certo no comando do alvinegro.

“Tiago Nunes, deixa eu falar uma coisa para você. Você não deu certo no Corinthians, mas você pode dar certo na Seleção Brasileira, você pode dar certo no Manchester City, você pode dar certo no Liverpool, você pode dar certo no Barcelona. Mas no Corinthians, você não deu certo. A verdade é essa. Quanto mais você ficar, mais você insistir nisso, você vai se queimar”, disse o apresentador no Os Donos da Bola desta sexta-feira, 11.

Em seu blog, Neto afirmou que Luxemburgo mereceu vencer o clássico contra o rival e que já tinha percebido que Nunes “não deu liga”. “Até meu filho de 3 anos já percebeu que não deu liga. Não tem jeito. E é óbvio que com grana você monta bons times e deixa os caras motivados. Mas nem sempre isso é sinal de sucesso. A partida de Itaquera provou um pouco isso”, afirmou.