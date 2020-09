Cruzeiro x Vitória pelo Campeonato Brasileiro – Série B: Onde assistir o jogo ao vivo

View this post on Instagram

Sob o comando do treinador Ney Franco, o Cruzeiro volta a campo hoje, às 21h30, no Mineirão, contra o Vitória, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. ⠀ CONFIRA NA GALERIA COMO FOI O ÚLTIMO TREINO DA RAPOSA EM PREPARAÇÃO PARA A PARTIDA! ⠀ 📸 Bruno Haddad e Gustavo Aleixo/Cruzeiro ⠀ #UmNovoCruzeiro