Corinthians x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro: Onde assistir o jogo ao vivo

Fim de jogo. Com gols de Fagner e Jô, Corinthians empata com o Botafogo por 2 a 2 na @arenacorinthians pelo @brasileirao. Próximo compromisso do Timão será mais uma vez na #CasaDoPovo, contra o Palmeiras, na quinta-feira (10), às 19h15.⠀ ⠀ 📸 Rodrigo Coca/Agência Corinthians⠀ ⠀ ⠀ #VaiCorinthians #BMG #Nike #EstrellaGalicia #CorinthiansEPositivo #Matrix #Midea #Poty #Serasa #Orthopride #CartãodeTodosCorinthians #AleCombustíveis #DoTerra #Hapvida #GaleraBET