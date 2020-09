Mbappé testa positivo para covid-19 e é cortado da seleção francesa

Kylian Mbappé, companheiro de Neymar Jr no Paris Saint Germain, testou positivo para o coronavírus e foi cortado na seleção da França.

Os atuais campeões do mundo enfrentam a Croácia, na segunda rodada da Liga das Nações, nesta terça-feira (8).

O atacante também está fora dos dois primeiros jogos do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, diante do Lens e do Nice.

Assintomático, Mbappé se junta a Neymar, Marquinhos, Di Maria, Navas, Icardi e Paredes entre os infectados do PSG.

Na estreia da Liga das Nações, a França ganhou da Suécia por um a zero, com gol do jogador.