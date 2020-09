Irlanda do Norte x Noruega pela Liga das Nações: Onde assistir o jogo ao vivo

Irlanda do Norte x Noruega se enfrentam nesta segunda-feira (7) pela Liga das Nações. O jogo começa às 15h45, pelo horário de Brasília.

A partida, com portões fechados, será realizada no 'Estádio Windsor Park', localizado em Belfast, na Irlanda do Norte.

MONSTROS! Dois super zagueiros, vencedores, líderes de seus times e de suas seleções. Quem você curte mais? DAQUI A… Posted by Esporte Interativo on Monday, September 7, 2020

Na internet, a plataforma ‘Esporte Interativo’ fará a cobertura do jogo, disponível no ‘YouTube’ e ‘EI Plus’.

Ainda é possível acompanhar pelo Google, que disponibiliza uma ferramenta com os principais momentos (em texto) da partida.

LEIA TAMBÉM: