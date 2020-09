Dia do Fico: Messi confirma permanência no Barcelona

A novela da provável saída do craque Lionel Messi do Barcelona se encerrou nesta sexta-feira (4). O atacante argentino confirmou que vai permanecer no clube catalão até o fim do seu contrato, em junho de 2021.

O atleta preferiu ficar em Barcelona para evitar uma batalha judicial. A diretoria da equipe exigia o pagamento de uma multa rescisória de 700 milhões de euros para o argentino deixar o clube.

"Informei o clube, principalmente o presidente, que queria ir embora. Eu disse a ele o ano todo. O presidente [Bartomeu] sempre disse que no final da temporada eu poderia decidir se queria ir ou não e no final ele não cumpriu com sua palavra", disse Messi em uma entrevista ao jornal "Goal".

O camisa 10 do Barcelona ainda destacou que nunca poderia ir a um tribunal contra o time catalão, já que considera o clube "da sua vida".

"Vou continuar no clube, porque o presidente me disse que a única forma de sair era pagando a cláusula dos 700 milhões, que isso é impossível, ou ir a um julgamento. Nunca iria a um tribunal contra o Barça, porque é o clube que amo, que me deu tudo desde que cheguei, é o clube da minha vida, fiz a minha vida aqui", disse o argentino.

Messi também comentou durante a entrevista que a gestão de Josep Maria Bartomeu é um "desastre".

"Não estava contente e queria sair. Não me foi permitido de forma alguma e vou ficar no clube para não entrar em litígio. A gestão do clube comandada por Bartomeu é um desastre", revelou o atleta.

O pai e agente de Messi, Jorge, conversou com o presidente do Barça para tentar negociar a saída do craque de forma amigável, mas a diretoria do time decidiu não deixar o camisa 10 ir embora sem o pagamento da multa.

Com 731 jogos e 634 gols em 16 temporadas pelo Barcelona, Messi conquistou quatro Liga dos Campeões, três Mundiais de Clubes, 10 Campeonatos Espanhóis, seis Copas do Rei, três Supercopas da Europa e oito Supercopas da Espanha. O argentino foi eleito o melhor jogador do mundo seis vezes vestindo a camisa da equipe catalã.