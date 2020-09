Alemanha x Espanha pela Liga das Nações: Onde assistir o jogo ao vivo

JOGAÇO NA NATIONS LEAGUE! 😍

Assista a Alemanha x Espanha ao vivo na TNT, EI Plus ou Youtube (com imagens!) clicando no link: https://www.youtube.com/watch?v=-QDyvXPLPX8 #NationsLeague #NationsNoEI

Posted by Esporte Interativo on Thursday, September 3, 2020