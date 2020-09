Neymar testa positivo para covid-19

O craque do Paris-Saint Germain, Neymar, testou positivo para a covid-19. A informação é do jornal francês L’Équipe.

O Paris-Saint Germain anunciou, na manhã desta quarta-feira (2), que três atletas haviam contraído a doença. De acordo com as informações do periódico, os meias Di Maria e Paredes são os outros infectados.

Todos os jogadores serão colocados em quarentena de uma semana e serão observados. O L'Equipe também afirmou que o trio estava na ilha espanhola de Ibiza.