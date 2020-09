Neymar crava que vai ficar no PSG na próxima temporada

Se por um lado ganha cada vez mais força uma possível saída de Messi do Barcelona, Neymar tratou de anular qualquer início de rumor envolvendo seu nome. Diferentemente de outros anos, o atacante não deixou espaço para especulações sobre o seu futuro e garantiu que fica no Paris Saint-Germain para a próxima temporada.

Em entrevista exclusiva à revista do clube, o brasileiro afirmou que quer voltar à final da Liga dos Campeões, ganhar o torneio e colocar o seu nome na história do PSG. Nesta edição, o time francês foi derrotado pelo Bayern de Munique na decisão.

“Ficarei no PSG na próxima temporada. Fico com a ambição de chegar à final da Liga dos Campeões novamente e, desta vez, vencê-la. Gosto da ideia de fazer tudo o que puder para colocar o meu nome nos livros de história do clube”, afirmou o craque brasileiro.

“Gosto de desafios, tempos complicados, adversidades, realmente me sinto muito confortável com tudo isso. Nunca vou esquecer o que vivi com este time. Formamos uma família e estou orgulhoso. Hoje, realmente, podemos dizer que formamos um time muito forte. Se alguém questiona a presença do PSG entre os grandes clubes da Europa, essas dúvidas morreram em Lisboa [local da final contra o Bayern]”, completou o camisa 10 da Seleção Brasileira.

De folga desde o revés, a equipe francesa se reapresenta amanhã. A estreia no Campeonato Francês está prevista para 10 de setembro, diante do Lens.