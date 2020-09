Messi não se reapresenta ao Barcelona e saída está cada vez mais próxima

Depois de não comparecer aos testes de coronavírus realizados pelo Barcelona no último domingo, Lionel Messi também não se reapresentou ao clube ontem para o primeiro treino do novo técnico Ronald Koeman. Assim, o argentino deixou bastante explícito seu desejo de deixar o Camp Nou.

Só que tem um pequeno detalhe: a multa rescisória para o contrato válido até o dia 31 de junho de 2021 é de 700 milhões de euros (cerca de R$ 4,5 bilhões). Ou seja, o craque de 33 anos ou o clube interessado em levá-lo teriam que pagar a fortuna.

Messi, porém, discorda do valor por conta de uma cláusula do acordo na qual ele teria até dez dias depois do fim da temporada para deixar o time catalão. Em um ano atípico como este de 2020, o termo “fim da temporada” promete ser um belo de um problema.

QUER RECEBER A EDIÇÃO DIGITAL DO METRO JORNAL TODAS AS MANHÃS POR E-MAIL? É DE GRAÇA! BASTA SE INSCREVER AQUI.

A temporada de fato acabou somente no dia 23 de agosto com a final da Liga dos Campeões, adiada por causa da pandemia do coronavírus. Por isso, Messi se vê no direito de deixar o clube sem custos. O Barça não entende dessa maneira. Alega que a tal cláusula do contrato já venceu, se baseando no fim da temporada pelo calendário oficial, em 31 de maio. Circula na imprensa espanhola que o presidente do Barcelona, Josep Bartomeu, deve se encontrar amanhã com Jorge Messi, pai e representante do atacante, para buscar um acordo e o caso não ir parar na Justiça.

A La Liga, que administra o Campeonato Espanhol, até já se prontificou com um comunicado oficial em concordância com o Barça, dizendo que só emitirá o certificado de transferência se a multa

for paga.

Quem acompanha bem de perto o desenrolar dos fatos é o Manchester City, tido como o mais provável destino do craque se a saída se concretizar. De acordo com o jornal catalão Sport, o clube inglês prepara uma proposta de 750 milhões de euros (aproximadamente R$ 4,95 bilhões) por um contrato de cinco anos com o argentino – as altas cifras, entretanto, seriam viáveis apenas se o camisa 10 deixar o time espanhol sem custos.

A data limite para o final da novela Messi é 5 de outubro, quando se fecha a janela de transferências na Espanha.